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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Тольяттинка собиралась через суд получить материальный ущерб по подложным документам

15 мая 2017 21:25
78
Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.
Прокуратурой Автозаводского района Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Елены Климовой, обвиняемой в "покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле".

Она подала в суд иск в отношении ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» о взыскании материального ущерба (165 000 рублей), причиненного в результате залива принадлежащей ей квартиры. При этом женщина представила суду заведомо подложные документы о том, что в период невозможности проживания в своей квартире она якобы проживала в гостинице и понесла в связи с этим имущественные затраты. В удовлетворении исковых требований в части возмещения убытков, якобы понесенных ею в связи с вынужденным проживанием в гостинице, было отказано.

Суд признал Климову виновной и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

 
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Комментарии



Закон
15 мая 2017  22:36
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества внесено представление.
Казачье общество «Клявлинское» установило шлагбаум перекрывающий доступ селян к реке
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества... Закон
0
15 мая 2017  21:25
Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.
Тольяттинка собиралась через суд получить материальный ущерб по подложным документам
Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.   Закон
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15 мая 2017  19:49
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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