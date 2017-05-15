Тольяттинка собиралась через суд получить материальный ущерб по подложным документам

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Она подала в суд иск в отношении ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» о взыскании материального ущерба (165 000 рублей), причиненного в результате залива принадлежащей ей квартиры. При этом женщина представила суду заведомо подложные документы о том, что в период невозможности проживания в своей квартире она якобы проживала в гостинице и понесла в связи с этим имущественные затраты. В удовлетворении исковых требований в части возмещения убытков, якобы понесенных ею в связи с вынужденным проживанием в гостинице, было отказано.Суд признал Климову виновной и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.