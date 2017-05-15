Тольяттинка собиралась через суд получить материальный ущерб по подложным документам
15 мая 2017 21:25
78
Она подала в суд иск в отношении ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» о взыскании материального ущерба (165 000 рублей), причиненного в результате залива принадлежащей ей квартиры. При этом женщина представила суду заведомо подложные документы о том, что в период невозможности проживания в своей квартире она якобы проживала в гостинице и понесла в связи с этим имущественные затраты. В удовлетворении исковых требований в части возмещения убытков, якобы понесенных ею в связи с вынужденным проживанием в гостинице, было отказано.
Суд признал Климову виновной и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 мая 2017 22:36
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества... Закон
0
15 мая 2017 21:25
Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства. Закон
77
15 мая 2017 19:49
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
113
15 мая 2017 17:02
Им было назначено наказание в виде обязательных работ сроком от 20 до 200 часов. Закон
156
15 мая 2017 09:41
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Закон
402
14 мая 2017 18:37
Теплоход Costa Concordia перевернулся и сел на мель вблизи острова Джильо 13 января 2012 года. На его борту находилось 4,2 тыс. пассажиров. Закон
223
14 мая 2017 10:39
В отношении молодого автолюбителя возбуждено уголовное дело. Закон
258
Происшествия
15 мая 2017 20:39
На дороге образовалась большая пробка. Происшествия
162
15 мая 2017 12:49
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
149
15 мая 2017 11:50
Ведется проверка по факту аварии. Происшествия
228
Криминал
15 мая 2017 17:23
Уже теряя сознание, пострадавший (1983 года рождения) успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник... Криминал
113
15 мая 2017 13:15
Задержали двух мужчин в возрасте 23 и 28 лет. Криминал
163
15 мая 2017 11:10
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Криминал
254
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1114
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1280
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1472
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2771
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1656
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1462
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1095
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
598
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2238
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия