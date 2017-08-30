Я нашел ошибку
Главные новости: 
Водитель грузовика скрылся с места аварии. Сейчас ведётся его поиск. Объявлен план
Грузовик въехал в людей в центре Москвы, есть пострадавшие
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.
Тольяттинка пойдет под суд за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему
Установлено, что налоговый инспектор, действуя из личной заинтересованности принял у знакомой заявление на выдачу дубликата свидетельства на СНТ «Простор» и незаконно выдал его, зная, что знакомая не являлась уполномоченным лицом СНТ.
В Тольятти инспектор ФНС уволен в связи с утратой доверия
Поджог это или случайность не известно.
В Крутых Ключах сгорела вместе с книгами одна из трёх уличных библиотек
Фонтан выполнен в виде дерева из труб, задвижек и кранов, Из кранов и будет литься вода. Высота конструкции шесть метров.
На пересечении Полевой и Галактионовской 1 сентября заработает фонтан в честь 130-летия городского водопровода
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Житель Октябрьска ударил ножом в грудь надоедливого гостя
Кроме того, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич осмотрит построенные, строящиеся и подлежащие реконструкции объекты инфраструктуры кадетского корпуса. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин великого освящения но
В День знаний Михаил Бабич проведет Урок мужества в Нижегородском кадетском корпусе ПФО и посетит Православную гимназию
В ходе конкурса участникам предстоит пройти несколько этапов: валка леса, проведение агротехнических уходов за лесными культурами, изготовление лесохозяйственных столбов, учет срубленной древесины, тушение лесного пожара, административное производство.
На Грушинской поляне пройдет конкурс «Лучший по профессии среди работников лесного хозяйства»
сегодня  Четверг, 31 августа, 01:40
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/08:
USD 58.73
0.2
EUR 70.2
-0.23
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Тольяттинка пойдет под суд за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему

30 августа 2017 19:50
97
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.
Женщина, работая продавцом в одном из торговых павильонов в Тольятти, с целью повышения выручки от продаж, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, вновь реализовала алкоголь несовершеннолетнему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией ст. 151.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 августа 2017  19:50
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.
Тольяттинка пойдет под суд за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.  Закон
96
30 августа 2017  19:49
Установлено, что налоговый инспектор, действуя из личной заинтересованности принял у знакомой заявление на выдачу дубликата свидетельства на СНТ «Простор» и незаконно выдал его, зная, что знакомая не являлась уполномоченным лицом СНТ.
В Тольятти инспектор ФНС уволен в связи с утратой доверия
Установлено, что налоговый инспектор, действуя из личной заинтересованности принял у знакомой заявление на выдачу дубликата свидетельства на СНТ... Закон
145
30 августа 2017  16:29
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Директор кинельского дома культуры за взятку незаконно сдала помещение в аренду
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Закон
104
30 августа 2017  14:34
Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование, сотовые телефоны и денежные средства.
Тольяттинка организовала в городе нелегальный интернет-клуб
 Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование, сотовые телефоны и денежные средства.    Закон
118
30 августа 2017  10:14
Лихачи в Самарской области оплатили штрафы на сотни миллионов рублей
Лихачи в Самарской области оплатили штрафы на сотни миллионов рублей
Взыскано свыше 240 миллионов рублей. Закон
416
29 августа 2017  21:26
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В СИЗО ИК-15 женщины не могли постирать белье, и их необоснованно ограничивали в продуктах питания
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к... Закон
397
29 августа 2017  21:23
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.
Житель Сызрани проведет 160 часов на обязательных работах за нетрезвую езду
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.   Закон
261
Весь список
Происшествия
30 августа 2017  22:43
Водитель грузовика скрылся с места аварии. Сейчас ведётся его поиск. Объявлен план
Грузовик въехал в людей в центре Москвы, есть пострадавшие
Водитель грузовика скрылся с места аварии. Сейчас ведётся его поиск. Объявлен план "Перехват".   Происшествия
123
30 августа 2017  19:46
Поджог это или случайность не известно.
В Крутых Ключах сгорела вместе с книгами одна из трёх уличных библиотек
Поджог это или случайность не известно.   Происшествия
605
30 августа 2017  18:12
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Житель Октябрьска ударил ножом в грудь надоедливого гостя
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.  Происшествия
108
Весь список
Криминал
30 августа 2017  12:11
В Кинельском районе директора учреждения культуры уличили во взяточничестве
В Кинельском районе директора учреждения культуры уличили во взяточничестве
Деньги предназначались за разрешение арендовать площадь учреждения. Криминал
179
30 августа 2017  11:59
Тольяттинка ограбила подругу матери Женщина безуспешно пыталась ей помешать.
Тольяттинка ограбила подругу матери
Женщина безуспешно пыталась ей помешать. Криминал
132
30 августа 2017  10:58
В Тольятти бывшие чиновники и предприниматели окажутся на скамье подсудимых
В Тольятти бывшие чиновники и предприниматели окажутся на скамье подсудимых
Они мошеннически завладели денежными средствами 15-ти предпринимателей на 500 тысяч рублей. Криминал
189
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
661
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
524
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7329
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1510
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5995
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1920
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
664
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2307
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2112
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1754
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1913
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6108
Весь список

Мероприятия
На Грушинской поляне пройдет конкурс «Лучший по профессии среди работников лесного хозяйства»
В Самарской областной библиотеке стартует акция «Виват, студент! Виват библиотека!»
В Самаре прошла пресс-конференция «Как самарцам пережить сезон энтеровирусных инфекций»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области продолжается операция «Оружие»

47

В Чапаевске при поддержке ОМОН Росгвардии задержаны сбытчики героина

16

Грузовик въехал в людей в центре Москвы, есть пострадавшие

11
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

6683

Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра

3040

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

2073
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда