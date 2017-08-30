Тольяттинка пойдет под суд за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ст. 151.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.