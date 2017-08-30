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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Тольяттинка организовала в городе нелегальный интернет-клуб

30 августа 2017 14:34
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Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование, сотовые телефоны и денежные средства.
При проведении комплекса оперативных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в Автозаводском районе города, функционирует нелегальный интернет-клуб с доступом к программам-эмуляторам азартных игр.

В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование, сотовые телефоны и денежные средства.

По имеющейся информации, нелегальную деятельность организовала местная жительница 1979 года рождения. Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Фото:     ГУ МВД России по Самарской области 
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