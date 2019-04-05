Тольяттинец задержан за убийство мужчины в Литве

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26 марта 2017 года тольяттинец, находясь в одной из квартир дома по улице Вилкпедес в Вильнюсе, в ходе ссоры причинил ножевое ранение мужчине, 1989 года рождения, от которого тот скончался.По материалам, поступившим из Республики Литва, следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В течение суток местонахождение подозреваемого было установлено сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области