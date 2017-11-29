Тольяттинец задержан за серию краж с дачных участков

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Все сообщения были проверены: полицейские осмотрели места происшествия по трём указанным адресам. С мест происшествий были изъяты отпечатки пальцев и следы обуви. В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний житель Тольятти.Как установили сотрудники полиции, за один месяц злоумышленник совершил три кражи из дачных домов. Предметами хищения стали 5 телевизоров, ноутбук, снегоуборочная машина, норковая шуба, пальто, набор посуды, а также бытовая техника, среди которой - микроволновая печь и холодильник. Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.Также стражи правопорядка выяснили, что украденное имущество злоумышленник вывозил на легковом автомобиле, в некоторых случаях ему приходилось совершать по несколько рейсов. Мужчина признался, что действовал в одиночку, проникал в дома, вскрывая окна или входную дверь. Имущество он похищал с целью дальнейшего сбыта. Часть похищенного была изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области