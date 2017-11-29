Я нашел ошибку
Главные новости: 
На площадь Славы 3 декабря приглашаются все желающие почтить память павших воинов.
В «День неизвестного солдата» в Самаре состоятся памятные мероприятия
На территории библиотеки расположен мобильный пункт по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
В СОУНБ будет работать выставка артефактов времен ВОВ, приуроченная ко Деню неизвестного солдата
28 ноября проект главного финансового документа региона прорабатывался на заседании комитета Самарской губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в рамках подготовки ко второму чтению.
Предложения Думы Тольятти отражены в проекте областного бюджета на 2018 год
По поручению главы области Дмитрия Азарова министерство строительства Самарской области планирует опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому объекту.
Информация для участников долевого строительства проблемных объектов Самарской области
Маршрут выездной комиссии пролегал по объектам Автозаводского района.
Выездная комиссия из депутатов и общественников выявила проблемы с доступностью социально значимых учреждений для инвалидов
Срок окончания строительно-монтажных работ – март 2018 года.
Реконструкция четвертой очереди набережной: все основные работы уже завершены
Работа по заливке ледовых площадок в этом году будет организована во всех внутригородских районах города.
Самым большим в городе этой зимой станет каток на Самарской набережной
Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.
Тольяттинец задержан за серию краж с дачных участков
сегодня  Среда, 29 ноября, 18:48
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/11:
USD 58.41
0.13
EUR 69.49
-0.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Тольяттинец задержан за серию краж с дачных участков

29 ноября 2017 15:56
95
Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.
В дежурную часть Ставропольского района поступило сразу несколько заявлений по фактам краж с дачных домов в садовом товариществе.

Все сообщения были проверены: полицейские осмотрели места происшествия по трём указанным адресам. С мест происшествий были изъяты отпечатки пальцев и следы обуви. В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний житель Тольятти.

Как установили сотрудники полиции, за один месяц злоумышленник совершил три кражи из дачных домов. Предметами хищения стали 5 телевизоров, ноутбук, снегоуборочная машина, норковая шуба, пальто, набор посуды, а также бытовая техника, среди которой - микроволновая печь и холодильник. Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.

Также стражи правопорядка выяснили, что украденное имущество злоумышленник вывозил на легковом автомобиле, в некоторых случаях ему приходилось совершать по несколько рейсов. Мужчина признался, что действовал в одиночку, проникал в дома, вскрывая окна или входную дверь. Имущество он похищал с целью дальнейшего сбыта. Часть похищенного была изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 ноября 2017  15:56
Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.
Тольяттинец задержан за серию краж с дачных участков
Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.  Закон
94
29 ноября 2017  14:30
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
В Самаре на директора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.   Закон
121
29 ноября 2017  14:23
Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый предмет - нунчаки, является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.
У тольяттинца полицейские изъяли холодное оружие - нунчаки, возбуждено уголовное дело
Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый предмет - нунчаки, является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.  Закон
116
28 ноября 2017  17:15
Женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права собственников дома.
Суд обяза самарчанку снести самовольно возведенный балкон
Женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела  демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права... Закон
308
28 ноября 2017  13:46
Прокуратура в Саратовской области пресекла продажу сапфиров в интернете Покупателю предлагали доставить товар по почте.
Прокуратура в Саратовской области пресекла продажу сапфиров в интернете
Покупателю предлагали доставить товар по почте. Закон
186
28 ноября 2017  10:40
Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние.
Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия
Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние. Закон
198
27 ноября 2017  23:31
Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей.
ФСБ решило: в России в онлайн-игры будут пускать по паспорту
Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей.   Закон
437
Весь список
Происшествия
29 ноября 2017  15:50
Обидчик отобрал у своей жертвы золотые украшения, сотовый телефон и куртку.
Самарец зашел в гости к знакомой пенсионерке и ограбил ее
Обидчик отобрал у своей жертвы золотые украшения, сотовый телефон и куртку.   Происшествия
86
29 ноября 2017  15:08
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Житель Красноярского района сдал в ломбард, украденные у сожительницы ювелирные изделия
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.   Происшествия
92
29 ноября 2017  13:59
В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину Устанавливают обстоятельства трагедии.
В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину
Устанавливают обстоятельства трагедии. Происшествия
203
Весь список
Криминал
29 ноября 2017  12:49
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
Возбуждено уголовное дело. Криминал
1049
29 ноября 2017  11:24
Самарский таможенник отказался от взятки в 25 000 рублей Гражданин Республики Узбекистан предлагал деньги за бездействие.
Самарский таможенник отказался от взятки в 25 000 рублей
Гражданин Республики Узбекистан предлагал деньги за бездействие. Криминал
161
29 ноября 2017  10:51
В Самаре мужчину убили строительным блоком по голове Инцидент произошел в ходе застолья.
В Самаре мужчину убили строительным блоком по голове
Инцидент произошел в ходе застолья. Криминал
145
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4852
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1741
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8625
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2441
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9787
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2827
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1839
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1432
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1779
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1668
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1397
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3032
Весь список

Мероприятия
В Самаре открывается выставка «Павел Филонов» из собрания Государственного Русского музея
В Самаре в кинотеатре «Вертикаль» состоится премьера фильма «Мозг. Вторая Вселенная»
В Самаре состоится награждение победителей Межрегионального конкурса «Экочудо»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой

1049

В Самаре один из трамваев украсят гербом города Штутгарт

536

Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми

449
за неделю

В Самаре появится Северное шоссе

2447

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2283

Когда зима придет в Самару?

2121
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда