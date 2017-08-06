Тольяттинец угнал Land Rover у пензенца

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Пензенец сообщил, что его автомобиль Land Rover 2014 года выпуска стоимостью 1 млн. 800 тыс. рублей, похитили неизвестные лица.Сотрудники УМВД России по Пензенской и по Саратовской областям провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность атовора. Им оказался житель Самарской области 1983 года рождения, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчину задержали и доставили в Пензу. Он признался в совершении кражи.Выяснилось, что зимой 2017 года он присутствовал при сделке по продаже автомобиля в Тольятти, и заметил, как продавец выронил запасной комплект ключей. Злоумышленник подобрал их, проследил за новым владельцем автомобиля и установил место его жительства.Угнав автомобиль, он перегнал транспортное средство в Тольятти и установил на него регистрационные знаки от своей старой машины.По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Тольяттинцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Он заключен под стражу.