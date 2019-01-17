Тольяттинец пойдет под суд за хищение госномеров с автомобиля с целью получения вознаграждения

27

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвержден обвинительный акт по обвинению 22-летнего местного жителя по статье "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства из корыстной заинтересованности".Как следует из материалов уголовного дела, с 24 на 25 апреля 2017 года молодой человек открутил с автомобиля «DAEWOO LANOS» при помощи отвертки переднюю и заднюю таблички государственного регистрационного знака, оставив на лобовом стекле записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры.