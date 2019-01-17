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Тольяттинец пойдет под суд за хищение госномеров с автомобиля с целью получения вознаграждения

17 января 2019 17:36
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Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.
Житель Тольятти предстанет перед судом по обвинению в хищении госномеров с автомобиля с целью получения вознаграждения.

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвержден обвинительный акт по обвинению 22-летнего местного жителя  по статье "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства из корыстной заинтересованности".

Как следует из материалов уголовного дела, с 24 на 25 апреля 2017 года молодой человек открутил с автомобиля «DAEWOO LANOS» при помощи отвертки переднюю и заднюю таблички государственного регистрационного знака, оставив на лобовом стекле записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
17 января 2019  17:36
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.
Тольяттинец пойдет под суд за хищение госномеров с автомобиля с целью получения вознаграждения
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