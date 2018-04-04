Тольяттинец отсидит 5,5 лет за то, что сел пьяным за руль и стал виновником гибели двух мужчин

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Двигаясь по улице Фрунзе в направлении бульвара Буденного, проявив преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке, водитель совершил наезд на «Газель», припаркованную вдоль обочины внутриквартальной дороги.В результате ДТП двое пассажиров, 1991 и 1980 года рождения, находившихся в салоне автомобиля, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.Водитель скрылся с места происшествия, однако был задержан очевидцем - сотрудником органов внутренних дел.В судебном заседании подсудимый вину не признал.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права управления транспортным средством на 3 года.Также судом удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: ГУ МВД России по Самарской области