Тольяттинец на 11 лет отправится в колонию за жестокое избиение и ограбление мужчины

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Судебным следствием установлено, что Мавлютов, ночью, с целью хищения имущества потерпевшего напал на него, нанес удар в область головы, после которого последний упал и потерял сознание. После чего Мавлютов с особой жестокостью стал наносить потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и грудной клетке, причинив ему тяжкий вред здоровью. Воспользовавшись тем, что потерпевший находится без сознания, похитил его имущество (велосипед, сотовый телефон, деньги).Суд, с учетом мнения прокурора, признал Мавлютова виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы без дополнительных видов наказания, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Также суд взыскал с Мавлютова в пользу потерпевшего материальный ущерб и компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.