Тольяттинец на 11 лет лишится свободы за изготовлении и сбыт наркотиков

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Как установили сотрудники органов внутренних дел, он реализовывал наркотики через сеть интернет. Курительную смесь – так называемый «спайс», он изготавливал самостоятельно. Обратившиеся к нему покупатели перечисляли денежные средства на номера указанных им банковских карт. Следствием собраны доказательства, что перечисленные денежные средства обвиняемый обналичивал путем перевода на пластиковые карты, оформленные на других лиц, в дальнейшем присваивал их и тратил по своему усмотрению. Таким образом, мужчина легализовал денежные средства, добытые в результате преступных действий, на общую сумму более 2,3 млн рублей.В результате проведенных оперативных мероприятий преступная деятельность злоумышленника была пресечения сотрудниками полиции 20 апреля 2017 года. По месту его проживания стражами правопорядка проведен обыск, в ходе которого из незаконного оборота изъято более 550 гаммов приготовленного обвиняемым «спайса», который он незаконно хранил у себя дома с целью дальнейшего незаконного сбыта лицам, употребляющим наркотические средства.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.3 ноября 2017 года решением Автозаводского суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области