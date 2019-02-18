Тольяттинец на 18 лет лишился свободы за убийство сожительницы и ее дочери
18 февраля 2019 19:45
48
Собранные Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Шурыгину. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Умышленное причинение смерти двум лицам, с целью скрыть другое преступление" и "Тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину".
Как сообщалось ранее, 10 января 2018 года в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.
По версии следствия, 3 января 2018 года смертельные телесные повреждения на почве ревности причинил женщине и ее дочери сожитель 33-летней потерпевшей – Алексей Шурыгин, который в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После совершения преступления он похитил мобильные телефоны потерпевших, общей стоимостью 6 тысяч 700 рублей и скрылся с места совершения преступления.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Приговором Самарского областного суда Шурыгину назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 февраля 2019 19:45
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии. Закон
47
16 февраля 2019 20:13
В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности. Закон
503
15 февраля 2019 22:07
В 2017 году молодой человек пришёл в школу, ударил учительницу топором и устроил в учебном заведении стрельбу из дробовика. Закон
429
14 февраля 2019 21:55
По заявлению ОАО "Тевис". Закон
345
12 февраля 2019 17:50
Участились случаи перемещения через границу Российской Федерации «санкционных» кондитерских изделий, произведенных на Украине. Закон
462
11 февраля 2019 18:33
Все собственники ТКО обязаны заключать договоры с региональным оператором. Сегодня, по словам представителей регоператора Самарской области, не... Закон
468
11 февраля 2019 14:52
На нелегально ввезенную продукцию отсутствовали надлежащие сопроводительные документы, свидетельствующие о ее безопасности для потребителя. Закон
351
Происшествия
18 февраля 2019 17:21
Спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры. Происшествия
104
18 февраля 2019 13:49
Также проверяют еще несколько случаев травмирования людей. Происшествия
171
18 февраля 2019 13:23
Он таким образом хотел привлечь к себе внимание. Происшествия
168
Криминал
18 февраля 2019 10:08
Он нарвал сухие листья дикорастущей конопли недалеко от поселка. Криминал
165
17 февраля 2019 10:25
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
406
16 февраля 2019 11:55
На место ЧП выезжали 23 человека. Криминал
1038
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
819
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
617
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
561
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
686
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
929
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
1149
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2333
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2047
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2330
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2717
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2898
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4201
Мероприятия