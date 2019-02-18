Тольяттинец на 18 лет лишился свободы за убийство сожительницы и ее дочери

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18+Собранные Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Шурыгину. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Умышленное причинение смерти двум лицам, с целью скрыть другое преступление" и "Тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину".Как сообщалось ранее, 10 января 2018 года в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.По версии следствия, 3 января 2018 года смертельные телесные повреждения на почве ревности причинил женщине и ее дочери сожитель 33-летней потерпевшей – Алексей Шурыгин, который в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После совершения преступления он похитил мобильные телефоны потерпевших, общей стоимостью 6 тысяч 700 рублей и скрылся с места совершения преступления.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.Приговором Самарского областного суда Шурыгину назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.