Тольяттинец крал номера с машин иностранных граждан, и требовал выкуп за их возвращение

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Тольяттинец в период времени с 3 марта по 14 марта 2017 года, совершал хищение государственных регистрационных знаков с транспортных средств иностранных граждан, временно пребывающих на территории Самарской области, оставляя на автомобилях потерпевших собственноручные записки, с условиями возврата регистрационных знаков и номером мобильного телефона для перевода денежных средств.Вину в совершении преступлений мужчина признал, изъявив желание применить в отношении него особый порядок судебного разбирательства.Для него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.