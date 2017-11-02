Тольяттинец, угнавший автомобиль, на допросе признался в краже еще одной машины

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Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 22-летний житель Тольятти. Полицейские выяснили местонахождение мужчины, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния, и задержали его.Злоумышленник не стал скрывать, что похитил автомобиль с целью продажи. Он хотел его разобрать и реализовать на запчасти. В настоящее время автомобиль найден и возвращен владельцу. В содеянном молодой человек признался и рассказал полицейским, что за день до этого угнал еще один автомобиль. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают, сколько эпизодов краж автомобилей на счету мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.