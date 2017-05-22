Тольяттинец, сообщивший о заминировании своей квартиры, теперь будет отвечать перед судом

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По версии следствия, Бахарев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, позвонил с сотового телефона на номер «112» и сообщил о готовящемся теракте по адресу своей квартиры, заранее зная о недостоверности данной информации.Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.