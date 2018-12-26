Тольяттинец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и ее дочери, предстанет перед судом
26 декабря 2018 18:15
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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям "Умышленное причинение смерти двум лицам, с целью скрыть другое преступление" и "Тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину".
10 января 2018 года в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.
По версии следствия, 3 января 2018 года смертельные телесные повреждения на почве ревности причинил женщине и ее дочери сожитель 33-летней потерпевшей, который в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После совершения преступления злоумышленник похитил мобильные телефоны потерпевших, общей стоимостью 6 тысяч 700 рублей и скрылся с места совершения преступления.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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