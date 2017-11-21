Тольяттика за оскорбление соседки по даче заплатит штраф

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На одной из дач в поселке Федоровка 59-летняя пенсионерка из Тольятти оскорбила в грубой форме свою соседку по участку, чем унизила честь и достоинство последней.На основании постановления мирового судьи женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 1 000 рублей.