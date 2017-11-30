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Терроризм и наркобизнес все чаще оказываются связаны с деятельностью юрлиц, заявили в СКР

30 ноября 2017 17:42
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В ведомстве поддержали инициативу об уголовной ответственности для организаций.
Как сообщает РБК, Следственный комитет считает необходимым введение в России уголовной ответственности для юридических лиц. Об этом заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, выступая в четверг, 30 ноября, на юридическом форуме стран БРИКС.

«В наши дни терроризм, коррупция и наркобизнес зачастую оказываются связаны с деятельностью юридических лиц. Более того, складывается ситуация, когда именно юрлица становятся выгодоприобретателями [преступной деятельности], в интересах которых, за счет средств которых она осуществляется», — заявил Федоров.

Реакцией на эти вызовы стали поправки в законодательство, введенные во многих государствах: для юрлиц, участвующих в противоправной деятельности, установлена уголовная ответственность наравне с физическими лицами, добавил Федоров. Для борьбы с террористической и коррупционной деятельностью юрлиц появились международные договоры, например, Конвенция Совета Европы по предупреждению терроризма, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок и другие документы, уточнил замглавы СКР.

«Из пяти стран БРИКС в четырех предусмотрена уголовная ответственность для юрлиц, в одной — только административная, я имею в виду Российскую Федерацию», — добавил Федоров.

В июле председатель СКР Александр Бастрыкин обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ввести уголовные наказания для юрлиц. Глава СКР указывал, что отсутствие такой ответственности не дает возможности эффективно бороться с коррупцией, прежде всего в вопросах возвращения выведенных за рубеж капиталов. Без соответствующей нормы также «невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, совершающих преступления в России». К тому же в условиях, когда юрлица подлежат только административной ответственности, невозможно накладывать арест на их банковские счета, указывал Бастрыкин, по информации источников РБК. ​

В 2015 году законопроект об уголовной ответственности юрлиц в Госдуму вносил зампред комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Александр Ремезков. Он, в частности,​ указывал, что такой институт действует во всех странах англо-американского права, в странах Евросоюза, в Китае и в ряде стран Ближнего Востока (Иордания, Ливан, Сирия), а также на постсоветском пространстве — в Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, на Украине.

Правительство раскритиковало законопроект.​ Он предполагал вменять за особо тяжкие деяния запрет на осуществление деятельности на территории России, принудительную ликвидацию и обращение имущества компании в доход государства (после удовлетворения требований кредиторов). За менее опасные проект предусматривал различные штрафы.






Фото: Олег Яковлев / РБК


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