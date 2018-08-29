Целых четыре раза за август месяц самарскими таможенниками выявлены сильнодействующие вещества

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В данном случае, дистанционно, посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, житель города Самары приобрел в Республике Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Посредством международного почтового отправления они были перемещены на территорию Российской Федерации.22 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий международное почтовое отправление с подконтрольным товаром было изъято сотрудниками таможни, и его содержимое направлено на исследование.В соответствии с заключением эксперта в отправлении находились таблетки и ампулы, которые в своем составе содержали следующие вещества: тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат, тестостерона фенилпропионат.Данные вещества являются сильнодействующими веществами, общая масса которых составила 33, 3 грамма.В настоящее время Самарской таможней в отношении конкретного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ, за незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни