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Целых четыре раза за август месяц самарскими таможенниками выявлены сильнодействующие вещества

29 августа 2018 16:19
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Через Интернет житель Самары приобрел в Республике Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества.
Целых четыре раза за август месяц должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни пресекались попытки незаконного перемещения на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ.

В данном случае, дистанционно, посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, житель города Самары приобрел в Республике Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Посредством международного почтового отправления они были перемещены на территорию Российской Федерации.

22 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий международное почтовое отправление с подконтрольным товаром было изъято сотрудниками таможни, и его содержимое направлено на исследование.

В соответствии с заключением эксперта в отправлении находились таблетки и ампулы, которые в своем составе содержали следующие вещества: тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат, тестостерона фенилпропионат.

Данные вещества являются сильнодействующими веществами, общая масса которых составила 33, 3 грамма.

В настоящее время Самарской таможней в отношении конкретного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ, за незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ, передает пресс-служба Самарской таможни. 


Фото:     пресс-служба Самарской таможни
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Комментарии



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29 августа 2018  16:19
Через Интернет житель Самары приобрел в Республике Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества.
Целых четыре раза за август месяц самарскими таможенниками выявлены сильнодействующие вещества
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