Сызранца Зайла Тамояна обвинили в незаконном обороте этилового спирта
26 декабря 2018 23:49
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И вот в ноябре 2018 года последовало второе уголовное дело. Оно основывается на том, что, как выяснили правоохранители, летом 2018 года Зайл Тамоян купил у неустановленных лиц 1039 полимерных 10-литровых емкостей с этиловым спиртом 95%-ной крепости. Необходимой лицензии на оборот спирта у участников сделки не было. Теперь спирт изъят, в отношении Тамояна возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот этилового спирта в особо крупном размере». По этой статье фигуранту угрожает до 5 лет колонии.
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Ранее правоохранители неоднократно закрывали алкоцеха семьи Тамоян, где изымалось оборудование для розлива, укупорки и упаковывания бутылок, этикетки и металлические крышки. Однако криминальный бизнес каждый раз восстает из пепла. В Сызрани в сфере алкоконтрафакта также работают представители других езидских кланов — Амояны, Шамояны, Халиляны.
Фото: pixabay.com
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