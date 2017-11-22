Свыше 120 тысяч рублей взыскали судебные приставы Красноярского района в ходе рейда

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В ходе мероприятия работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было посещено 11 граждан, имеющих задолженности по налогам, штрафам ГИБДД и коммунальным платежам.Одним из тех, кому судебные приставы напомнили о необходимости вовремя оплачивать квитанции за электроэнергию, стал гражданин Р. Он задолжал топливно-энергетической компании почти 30 тысяч рублей. Работники отдела напомнили мужчине, что в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав в праве обратить взыскание на имущество и денежные средства должника с целью погашения задолженности по исполнительному производству. В этот же день гражданин Р. погасил свой долг за потребленную электроэнергию.Всего по результатам рейда в связи с полным погашением долга окончено 23 исполнительных производства (6 - по взысканию задолженности перед ТЭК, 4 – по налоговым платежам, 13 – по административным штрафам за нарушение ПДД) на общую сумму 123 тысячи рублей.Цель акции «В Новый год – без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».