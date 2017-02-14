Свыше 100 машин в Самарской области проверили через «Мобильный розыск»

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Отделом организации работы по розыску должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области была проведена акция «Мобильный розыск». Она прошла на территории Комсомольской площади г. Самары возле здания железнодорожного вокзала.Судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, просканировано более 100 госномеров автомобилей, выявлено 10 владельцев автотранспортных средств, являющимися должниками. Преимущественно это жители Самарской области, они задолжали по 15 исполнительным производствам 23 тысячи рублей. Один владелец машины – должник из Московской области, задолжал 53 тысячи рублей по 76 исполнительным производствам.Двум владельцам транспортных средств вручены уведомления и разъяснен порядок оплаты долга. В связи с отсутствием остальных владельцев на момент проведения акции, на лобовом стекле выявленных транспортных средств были оставлены уведомления о проведении акции и необходимости оплаты задолженности.Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.