Супруга азербайджанского банкира арестована в Лондоне за покупки на £16 млн
7 ноября 2018 23:19
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Отмечается, что Гаджиева проживает в доме стоимостью около 15 миллионов фунтов стерлингов. Она первый человек в королевстве, ставший фигурантом дела по новому закону, требующему от богачей объяснить происхождение своего состояния. В Баку от официальных комментариев отказались, но известно, что муж Гаджиевой отбывает в Азербайджане 15-летний тюремный срок за растрату.
На прошлой неделе Британское национальное агентство по борьбе с преступностью арестовало ювелирные украшения, принадлежащие её семье, их стоимость составила более 400 000 фунтов стерлингов. Все они должны быть выставлены на аукцион в доме Christie's.
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе расследования преступной деятельности владельца Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева выяснилось, что даже горничная банкира и его супруги является владельцем акций на сумму в $12,5 миллиона долларов.
Фото: pixabay
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