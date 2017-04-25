Судебными приставами ограничено в праве выезда за пределы РФ свыше 15 тысяч должников из Самарской области
25 апреля 2017 11:31
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Судебными приставами Самарской области в 2016 году было вынесено почти 21 тысяча постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, сумма задолженностей по которым составила более 23,3 миллиардов рублей. За первый квартал 2017 года было вынесено более 15 тысяч аналогичных постановлений, общая сумма долга по которым составила почти 5,3 миллиардов рублей.
При неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 10 000 рублей, или исполнительном документе неимущественного характера, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
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