Судебные приставы вернули в бюджет Самарской области 800 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с производственной фирмы задолженности в размере 800 тысяч рублей. Денежные средства она получила в ходе конкурсного отбора, участие в котором приняла, указав не верные сведения о численности сотрудников.Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, директор фирмы пришел на прием к судебному приставу-исполнителю. Работник Службы пояснил должнику, что в случае не исполнения требований исполнительного документа, к нему будут применены меры принудительного исполнения. Также директору фирмы было вручено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих организации.После встречи с приставами, должник предоставил квитанции о частичном погашении задолженности. А через некоторое время, решив продать автотранспортные средства, принадлежащие фирме, полностью погасил задолженность и внес оставшуюся сумму 220 тысяч рублей.