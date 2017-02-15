Судебные приставы в Самаре помогли мужчине вернуться в квартиру, откуда его выгнала бывшая жена

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После развода гражданка Н. категорически отказывалась пускать бывшего мужа на порог их общей квартиры. Раздел совместно нажитого имущества привел к тому, что женщина просто сменила замки, лишив экс-супруга возможности попасть внутрь.За восстановлением своих прав гражданин И. обратился в суд, который обязал женщину не чинить препятствия взыскателю в пользовании жилым помещением. Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов Октябрьского района г. Самары, где было возбуждено исполнительное производство о принудительном вселении.Должница неоднократно предупреждалась судебными приставами-исполнителями о грозящей ей ответственности. В отношении гражданки Н. было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Благодаря примененным мерам судебным приставам-исполнителям удалось вселить гражданина И. и тем самым исполнить решение суда, сообщает сайт самарских приставов.