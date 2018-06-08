Судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки

Лодочная станция заняла 42 «сотки» земли около Сухой Самарки. Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты.В ходе судебных разбирательств лодочной станции было предписано освободить земельный участок площадью 4210 кв. метров, расположенный на левом берегу Сухой Самарки от всякого рода строений и сооружений.В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску по Самарской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В связи с тем, что должник длительное время не исполнял решение суда, в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Не смотря на это, должник не торопился исполнять решение суда. Судебными приставами-исполнителями была привлечена подрядная организация для принудительного освобождения земельного участка.На этой неделе работы были начаты. Ожидается, что в течение 5-7 дней территория будет приведена в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.