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Судебные приставы пришли в «рюмочную» и арестовали имущество должника, включая алкоголь

29 августа 2018 16:29
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Организация задолжала по налоговым платежам более 900 тысяч рублей.
Организация задолжала по налоговым платежам более 900 тысяч рублей. Судебные приставы пришли в «рюмочную» и арестовали имущество должника, включая алкоголь.

Неприметное подвальное помещение в микрорайоне Безымянка в Самаре оказалось популярным местом у местных жителей и в дневные часы работы. Здесь, не смотря на послеобеденные 15:00, многолюдно. За столами разместилась компания женщин, разбавляющих свой досуг крепкими горячительными. Напитки купили здесь же. За барной стойкой выбор 40-градусных, из еды представлены чипсы, бутерброды из черного хлеба и сала, малосольные огурцы, а на десерт шоколад и жевательная резинка.

Судебные приставы — исполнители пришли сюда для совершения исполнительных действий.

Организация является должником по исполнительным производствам о взыскании налоговых платежей на общую сумму более 900 тысяч рублей. Ранее работники межрайонного отдела судебных приставов уведомляли должника о возбужденных в отношении него исполнительных производствах, но к оплате организация так и не приступила; выносили постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете, однако денежные средства отсутствовали. В связи с этим было принято решение арестовать имущество в счет погашения задолженности.

Судебные приставы — исполнители изъяли денежные средства из кассы в размере 4 тысяч 200 рублей. Они будут перечислены в налоговые органы в счет погашения задолженности. Столы, стулья, телевизор, музыкальная аппаратура, холодильное оборудование, более 150 бутылок алкогольной продукции — имущество должника было описано, арестовано, вывезено из питейного заведения и передано на ответственное хранение подрядной организации.

Теперь должнику - организации предстоит погасить свой долг в ближайшие 10 дней, в противном случае имущество будет передано на реализацию, а вырученные денежные средства перечислены в счет погашения задолженности, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.


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Комментарии



Закон
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