Судебные приставы помогли жителю Самарской области взыскать компенсацию за избиение

69

Гражданин М. на набережной р.Волга избил гражданина К. Он нанес пострадавшему не менее трех ударов кулаком по лицу и еще один удар ногой по голове. У гражданина К. были диагностированы телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, что причинило ему вред здоровью средней тяжести. Мужчина на 3 недели попал в больницу, начал испытывать страх, что негативно сказалось на его творческой деятельности, кроме того, инцидент сорвал защиту диссертации аспиранта К. Гражданина М. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год. Требования о причинении гражданину К. нравственных и психологических страданий суд оставил на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании с напавшего на него мужчины компенсации и судебных расходов. В ходе заседания гражданин М. просил в иске отказать. Оценив все предоставленные доказательства, суд решил взыскать в пользу истца с гражданина М. денежные средства в счет компенсации морального вреда в размере более 16 тысяч рублей, утраченный заработок - почти 26 тысяч рублей и судебные расходы в 200 рублей, а всего 43 тысячи рублей.В отделе судебных приставов г.Чапаевска было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина М. указанной суммы. Должностными лицами УФССП России по Самарской области было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника. Не смотря на то, что мужчина был осведомлен о мерах, которые могут быть к нему применены в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», он не выплатил в установленный для добровольного исполнения срок денежные средства за причиненный им моральный и материальный ущерб. В результате судебные приставы арестовали автомобиль должника, а также вынесли постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере 3 тысяч рублей. Побоявшись остаться без «Ford Fiesta», гражданин М. оплатил сумму основного долга и исполнительский сбор. Таким образом, судебным приставам г.Чапаевска удалось восстановить законные интересы взыскателя. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.