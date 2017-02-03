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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках

3 февраля 2017 14:53
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«Мобильный розыск» начался в регионе.
Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимости
погашения задолженностей, а так же о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии – оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии.

В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.


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