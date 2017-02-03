Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках

137

В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники будут осведомлены о необходимостипогашения задолженностей, а так же о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии – оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии.В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.