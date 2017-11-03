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Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника

3 ноября 2017 09:49
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Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника Заложенное имущество было разыскано на автостоянке.
Заложенное имущество было разыскано на автостоянке.

Житель «Автограда» задолжал банковской организации 700 тысяч рублей.
Кредиторы обратились в суд с иском о взыскании задолженности, обращении взыскания на предмет залога – автомобиль «Porsche Cayenne S», 2004 года выпуска. Суд
определил наложить арест на данное транспортное средство.
В отдел судебных приставов Автозаводского района №2 г.Тольятти был предъявлен исполнительный документ в отношении гражданина Б. об обращении
взыскания на заложенное имущество с установленной начальной стоимостью 665 тысяч рублей, в соответствии с которым работники УФССП России по Самарской области
возбудили исполнительное производство.

Судебные приставы выходили по месту совершения исполнительных действий, пытались связаться с должником, однако автомобиля по месту не находилось, а
гражданин Б. не выходил на связь. Тогда работниками регионального ведомства было принято решение произвести исполнительный розыск имущества должника. В ходе
разыскных мероприятий судебные приставы установили местонахождение транспортного средства. «Porsche Cayenne S» находился на охраняемой стоянке.
Автомобиль был арестован.

В настоящее время работниками ведомства собран весь пакет документов для реализации в счет погашения задолженности гражданина Б. перед кредитной
организацией.

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Комментарии



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3 ноября 2017  09:49
Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника Заложенное имущество было разыскано на автостоянке.
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