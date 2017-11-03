Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника
3 ноября 2017 09:49
35
Житель «Автограда» задолжал банковской организации 700 тысяч рублей.
Кредиторы обратились в суд с иском о взыскании задолженности, обращении взыскания на предмет залога – автомобиль «Porsche Cayenne S», 2004 года выпуска. Суд
определил наложить арест на данное транспортное средство.
В отдел судебных приставов Автозаводского района №2 г.Тольятти был предъявлен исполнительный документ в отношении гражданина Б. об обращении
взыскания на заложенное имущество с установленной начальной стоимостью 665 тысяч рублей, в соответствии с которым работники УФССП России по Самарской области
возбудили исполнительное производство.
Судебные приставы выходили по месту совершения исполнительных действий, пытались связаться с должником, однако автомобиля по месту не находилось, а
гражданин Б. не выходил на связь. Тогда работниками регионального ведомства было принято решение произвести исполнительный розыск имущества должника. В ходе
разыскных мероприятий судебные приставы установили местонахождение транспортного средства. «Porsche Cayenne S» находился на охраняемой стоянке.
Автомобиль был арестован.
В настоящее время работниками ведомства собран весь пакет документов для реализации в счет погашения задолженности гражданина Б. перед кредитной
организацией.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 ноября 2017 09:49
Заложенное имущество было разыскано на автостоянке. Закон
34
2 ноября 2017 22:59
Он разместил на личной страничке соцсети материал экстремистского содержания. Закон
281
2 ноября 2017 18:07
Выстрел причинил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья. Закон
420
2 ноября 2017 17:54
По данному факту в настоящее время проводится проверка. Закон
197
2 ноября 2017 14:38
Не желая и дальше оставаться «невыездным», мужчина полностью погасил свою задолженность перед дочерью. Закон
175
1 ноября 2017 17:29
В обоих случаях по статье «Кража» возбуждены уголовные дела. Закон
211
1 ноября 2017 15:35
Он пытался дать взятку в размере 15 000 рублей сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции за не документирование... Закон
238
Происшествия
3 ноября 2017 09:59
Также изъято 765 грамм взрывчатых веществ. Происшествия
13
2 ноября 2017 23:53
Происшествия
321
2 ноября 2017 20:27
Потребовалась помощь спасателей ЦГЗ Тольятти. Происшествия
264
Криминал
3 ноября 2017 09:27
Он проник в квартиру через балкон. Криминал
51
2 ноября 2017 13:37
Педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет Криминал
186
2 ноября 2017 12:28
Общая сумма причиненного ими ущерба составила более 200 тысяч рублей. Криминал
159
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3554
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1444
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8317
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2230
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8508
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2619
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1572
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1451
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1232
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2853
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2675
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2343
Мероприятия