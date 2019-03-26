Судебные приставы СО отправили на родину 184 нелегальных мигранта
26 марта 2019 21:54
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Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат таких граждан за их счет. Такой метод работы достигается благодаря, в том числе, взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.
Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным
выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 летПередает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
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