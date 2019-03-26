Судебные приставы СО отправили на родину 184 нелегальных мигранта

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С начала 2019 года работниками Службы было отправлено на родину 184 нелегальных мигранта, причем 95 из них уехали за свой счет. Только за прошедшую неделю судебные приставы Самарской области отправили за пределы нашей страны 20 нелегальных мигрантов из республик Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и еще 2 иностранных гражданина из Нигерии.Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат таких граждан за их счет. Такой метод работы достигается благодаря, в том числе, взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительнымвыдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 летПередает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области