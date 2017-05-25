Судебные приставы Челно-Вершинского района Самарской области посетили алиментщиков
25 мая 2017 09:32
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Работники отдела судебных приставов Челно-Вершинского района Самарской области отправились в рейд по должникам. Нерадивым родителям напомнили о долгах перед своими детьми.
В рамках акции посещено 9 адресов проживания должников. Алиментщики по 4 исполнительным производствам частично погасили задолженности. Еще 5 гражданам были вручены повестки о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, среди которых был гражданин С.
Мужчина прибыл в отдел на следующий же день после визита приставов и предоставил работникам Службы справку о трудоустройстве. Теперь необходимая для погашения задолженности по алиментам сумма будет удерживаться с заработной платы должника. Еще один должник прибыл на прием к приставам с квитанцией, свидетельствующей о полном погашении им имеющейся задолженности.
В рамках акции «Подари ребенку лето!» работники УФССП России по Самарской области продолжают напоминать алиментщикам о важности не только своевременного погашения алиментных задолженностей, но и проявления заботы и внимания к своим детям.
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