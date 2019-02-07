Суд запретил 17-летней девушке из Саранска пользоваться соцсетями

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Причиной, как сообщает ведомство, стал ложный донос. В мае 2018 года девушка заявила, что её изнасиловал местный житель. Правоохранители выяснили, что таким способом она решила отомстить мужчине за то, что он отказался с ней общаться.По факту было заведено уголовное дело о ложном доносе. Учитывая, что девушке было инкриминировано преступление небольшой тяжести, к ней были применены воспитательные меры вместо уголовного наказания.