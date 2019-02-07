Суд запретил 17-летней девушке из Саранска пользоваться соцсетями
7 февраля 2019 23:26
135
Причиной, как сообщает ведомство, стал ложный донос. В мае 2018 года девушка заявила, что её изнасиловал местный житель. Правоохранители выяснили, что таким способом она решила отомстить мужчине за то, что он отказался с ней общаться.
По факту было заведено уголовное дело о ложном доносе. Учитывая, что девушке было инкриминировано преступление небольшой тяжести, к ней были применены воспитательные меры вместо уголовного наказания.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2019 23:26
Серьезное наказание для подростка... Закон
134
7 февраля 2019 18:46
Она получила 160 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности руководителя одной из компаний города, за нарушение требований пожарной... Закон
236
7 февраля 2019 17:47
41-летний житель Самары давал участникам организованной группы фальшивые справки о ДТП. По этим справкам граждане обращались в страховые компании за... Закон
244
6 февраля 2019 22:28
Отмечается, что реликвия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц. Закон
279
5 февраля 2019 20:33
Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей. Закон
296
2 февраля 2019 16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло. Закон
682
1 февраля 2019 19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. Закон
395
Происшествия
7 февраля 2019 23:07
Обвиняемая в покушении на убийство рассказала, что злобное существо смеялось и смотрело прямо на неё. Происшествия
140
7 февраля 2019 13:54
47-летний владелец собак получил незначительную травму кисти руки. Происшествия
249
7 февраля 2019 12:24
Кондитерские изделия общим весом около 70 кг изъяты. Происшествия
589
Криминал
7 февраля 2019 09:54
По версии следствия, фигуранты похитили более 3,7 миллионов рублей. Криминал
189
6 февраля 2019 13:01
Мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Криминал
223
5 февраля 2019 09:49
Ущерб потерпевший оценил на общую сумму более 600 000 рублей. Криминал
196
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
214
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
231
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
329
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
599
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
773
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
669
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2006
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1758
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2053
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2417
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2606
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3894
Мероприятия