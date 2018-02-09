Суд заочно арестовал фигуранта «списка Титова» после его публикации
9 февраля 2018 19:15
224
Постановление об аресте суд вынес 7 февраля, уточняется в сообщении суда. Рыжову вменяется шесть эпизодов мошенничества, следует из сведений на сайте инстанции.
Утром того же дня уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов назвал Рыжова в числе россиян, уехавших за рубеж из-за уголовного преследования, которые хотели бы вернуться на родину. По словам Титова, список представлен президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что по каждому фигуранту списка Кремль будет консультироваться «с соответствующими силовыми структурами, которые в свое время имели вопросы к этим нашим согражданам».
После публикации «списка Титова» следователь по делу связался с адвокатом Рыжова Юлией Баронец и вызвал в суд на арест, рассказал РБК сам обвиняемый, который сейчас живет в США. На заседании следователь аргументировал свое ходатайство тем, что Рыжов сорвал условия подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую ему выписали в марте 2017 года (к тому времени Рыжов уже более полутора лет жил за рубежом).
Арест нужен, «чтобы я даже не думал приезжать», убежден Рыжов. Он отметил, что 8 февраля получил сразу несколько звонков от компаний, оказывающих услуги по переезду, — их представители утверждали, что получили предзаказ на перевозку вещей Рыжова.
Евгений Рыжов проходит по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. По версии следствия, группа злоумышленников отсудила здание у компании «Эквисман Холдинг ЛТД» — это стало возможно благодаря фальшивым документам и взятке судье Московского арбитражного суда Ирине Барановой в €100 тыс. (Баранова, по данным «Коммерсанта», тоже уехала в США). По делу были осуждены Михаил Чернов и Михаил Балакирев — они в 2013 году получили по семь лет колонии. Находясь в местах лишения свободы, Чернов добился перепродажи здания за $7,5 млн офшорной фирме. К сделке был привлечен ряд юристов, в том числе и Евгений Рыжов.
Впоследствии в отношении Рыжова возбудили еще восемь уголовных дел. Они связаны с займами под залог недвижимости, которые Рыжов якобы выдавал жителям Нижнего Новгорода в период с 2009 по 2015 год, следует из сообщения на сайте Московского райсуда Нижнего Новгорода. Под видом договоров займа обвиняемый, по версии следствия, изготавливал договоры продажи недвижимости, которые люди подписывали не глядя. В итоге за незначительные суммы денег в качестве займов Рыжов получал квартиры в собственность, полагает следствие. Еще один эпизод имеет отношение к 34,2 млн руб., которые Рыжов якобы отсудил у двоих человек по фиктивным документам.
В августе 2017 года сообщалось, что Рыжов был задержан американской полицией и его могут выдворить из страны из-за нарушения иммиграционных законов.
Фото: advokat-rating.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 февраля 2018 19:15
Суд заочно арестовал адвоката Евгения Рыжова, которого объявили в розыск по делу о рейдерстве. Бизнес-омбудсмен Борис Титов включил его в переданный президенту... Закон
223
8 февраля 2018 21:22
В МВД предлагают убрать такую меру наказания, как принудительные работы, увеличить штраф до 500 тысяч рублей, а лишение свободы продлить до 4 лет. Закон
329
7 февраля 2018 23:49
Самарский областной суд занял сторону мэрии в споре с собственниками земли. Закон
789
7 февраля 2018 19:18
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
1017
7 февраля 2018 19:15
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему способствовавшие. Закон
332
7 февраля 2018 15:29
Они будут уничтожены. Закон
267
7 февраля 2018 15:05
Его ждет колония. Закон
810
Происшествия
9 февраля 2018 21:11
Все 11 автомобилей получили механические повреждения. Происшествия
1922
9 февраля 2018 19:37
Родители подростков обратились в полицию спустя сутки, после их исчезновения. Дети утром 7 февраля ушли в школу, но там так и не появились и не возвратились домой.... Происшествия
213
9 февраля 2018 12:51
Пострадала женщина-водитель легковушки. Происшествия
258
Криминал
9 февраля 2018 13:56
Сам потерпевший доверял знакомому. Криминал
259
9 февраля 2018 13:49
Подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Криминал
358
9 февраля 2018 12:59
Причиной ссоры стало увлечение представителя старшего поколения семьи спиртными напитками. Криминал
257
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
530
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
560
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1805
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
613
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
610
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7332
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
422
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3503
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2015
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2445
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2336
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1960
Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года