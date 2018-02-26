Суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный

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Помимо заключения руководителю предприятия — генподрядчика строительства назначили штраф 1,5 млн руб. Ущерб же от его действий оценивается в более 5 млрд руб.Помимо Хризмана на скамье подсудимых оказались его сын Михаил, главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин, а также бывший вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов. Михаил Хризман получил 5,5 года, Ашихмин — семь лет, Чудов — шесть лет колонии общего режима.Суд также удовлетворил иск о взыскании с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина «в солидарном порядке» по «делу «Дальспецстроя» 5,162 млрд руб. Эти деньги пойдут на счет «Роскосмоса».Уголовные дела в отношении всех четырех фигурантов были возбуждены в 2014-2015 годах. Хризман-старший и главбух Ашихмин обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, они приняли решение направить часть авансов по 11 госконтрактам на погашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома, как предполагалось. Помимо этого суд признал обоих Хризманов и Чудова виновными по ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, они похитили у «Дальспецстроя» порядка 106 млн руб.На прошлой неделе, 21 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела о хищении около 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. Речь идет о деле, связанном с участием в работах Волго-Вятской строительной компании — субпобрядчика компании «ВИП-Стройинжиниринг», которая выиграла конкурс на строительство дорог и социальной инфраструктуры в районе Восточного. По данным следствия, фактический владелец Волго-Вятской строительной компании Сергей Дегтярев и ее руководители израсходовали аванс, полученный из бюджета, нецелевым образом, а именно пустили на погашение собственных долгов и незаконную кредитную деятельность. Дегтярев получил восемь лет колонии общего режима и штраф 1,5 млн руб., его дочь и гендиректор компании Евгения Дегтярева — 4,5 года и 1 млн руб. штрафа, топ-менеджеры Александр Базанков и Мурат Матуев — шесть и пять с половиной лет соответственно и по 1 млн руб. штрафа.