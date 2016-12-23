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Суд в Кургане отправил в колонию воспитательницу детсада за репост видео с домогательствами к ребенку

23 декабря 2016 16:15
286
Она осуждена за репост в социальной сети видеоролика с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера в детском лагере.
Курганский областной суд отказался освободить бывшую воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, ранее осужденную на полгода колонии за репост в социальной сети видеоролика с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера в детском лагере. На заседании 22 декабря облсуд лишь смягчил приговор, снизив срок наказания на месяц.

"Судебная комиссия по уголовным делам Курганского областного суда приняла решение изменить приговор Евгении Чудновец в части назначенного наказания. Срок отбывания в колонии снижен с шести до пяти месяцев", - цитирует "Интерфакс" сотрудника пресс-службы суда.

Адвокат осужденной Алексей Бушмаков сообщил журналистам, что суд также отменил передачу ребенка Чудновец в детский дом. Также он заявил о намерении обжаловать вердикт Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Сама Чудновец участвовала в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи из СИЗО, где она и останется до этапирования в колонию, передает агентство.

Обидчиков ребенка осудили

Чудновец в августе 2015 года перепостила вышеупомянутый ролик в соцсети "ВКонтакте". По словам ее защитника, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к этому вопиющему случаю.

По данным СМИ, видео было снято в одном из детских лагерей города Катайска. Этот ролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка, которых в результате приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Подробно об этом деле писала "Медиазона".

При этом сама Чудновец попала под уголовное преследование. 8 ноября 2016 года Катайский районный суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 242.1 ("Публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенной в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием интернета) УК РФ и приговорил к шести месяцам колонии общего режима.

При этом суд также постановил передать ее трехлетнего сына органам опеки "для решения его дальнейшей судьбы в порядке гражданского судопроизводства", однако родственники Чудновец отказались выполнить это требование. Ребенка забрал к себе бывший муж Чудновец.

Прокуратура поменяла позицию после вмешательства Бастрыкина

Дело против Чудновец вызвало широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата ведомства провести проверку по делу о привлечении Чудновец к уголовной ответственности.

Также на приговор Чудвовец в суде первой инстанции отреагировала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. "Что за решение такое, человек, который способствовал раскрытию преступления, понес еще и ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!" - возмущалась она в ходе всероссийского совещания под названием "Совершенствование деятельности уполномоченного по правам ребенка в России: задачи и перспективы" в конце ноября.

После всего этого прокуратура Курганской области обжаловала приговор райсуда с учетом того, что Чудновец ранее не была судима и в одиночку воспитывает трехлетнего ребенка. Надзорное ведомство внесло в судебную коллегию по уголовным делам облсуда представление, в котором поставила вопрос о назначении женщине наказания, не связанного с лишением свободы. В ходе заседания 22 декабря прокуратура просила суд приговорить Чудновец к году исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы.

При этом в суде первой инстанции прокуратура в ходе прений сторон требовала для Чудновец пяти лет реального лишения свободы, а после оглашения наказания и возникшего общественного резонанса зампрокурора Курганской области Олег Седельников не согласился с решением районного суда, почитав его чрезмерно суровым, отметил адвокат осужденной.

В итоге Седельников просил судебную коллегию по уголовным делам облсуда изменить приговор Чудновец, назначив ей наказание, не связанное с лишением свободы. Но суд в итоге лишь снизил ей срок.

Чудновец родом из Курганской области, но в настоящее время зарегистрирована и на момент уголовного преследования проживала в Екатеринбурге, уточнили в прокуратуре, сообщает newsru.com.


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