Суд в Иране постановил ослепить на один глаз женщину, которая облила свою жертву кислотой
3 февраля 2017 16:43
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Иранская Фемида определила подсудимой наказание, руководствуясь принципом талиона ("око за око, зуб за зуб"), сохранившимся в законах шариата под названием "кесас". В итоге суд высшей инстанции приговорил ее к ослеплению на один глаз, выплате компенсации и семи годам тюремного заключения, передает Reuters со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.
Суд не определил сроки исполнения приговора. Как отмечает Reuters, в подобных случаях могут учесть и позицию потерпевших, а также членов их семей. Они могут попросить отменить физическое наказание, сообщает РИА "Новости".
По словам активиста Мухаммеда Суризада, представителям общественности уже удалось убедить потерпевшую сторону проявить милосердие к осужденной.
Как следует из материалов уголовного дела, осужденная облила кислотой женщину по имени Сима в городе Дехдешт провинции Кохгилуйе в 2015 году. Пострадавшая получила химические ожоги лица.
Отметим, что "кислотные атаки" широко распространены в Иране, но до наказания по принципу талиона в таких случаях доходит редко. Например, в 2011 году женщина, которую отвергнутый жених облил кислотой и ослепил, простила его в последний момент. В итоге преступник избежал наказания в виде ответного ослепления кислотой. Мужчину помиловали в тот момент, когда хирурги уже готовились исполнить приговор.
К "кесасу" могут приговорить и за убийство. В этом случае семья жертвы также может потребовать ответной смерти убийцы или попросить сохранить ему жизнь, если обвиняемый выплатил материальную компенсацию.
Международные правозащитные организации, в частности Amnesty International, убеждают власти Ирана отказаться от "средневековых" методов правосудия. Шариатское право было введено в Иране после исламской революции 1979 года.
Фото mo.r-b.ru
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