Суд в Челябинске закрыл процесс по делу о пытках заключенных в колонии, в качестве повода указав публикации о нем в интернете
24 июля 2018 02:08
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О закрытии процесса просил защитник обвиняемых Иван Орлов, свое ходатайство он обосновал «распространением сведений в информационно-коммуникационной сети интернет о данном судебном процессе», следует из постановления. Заседания должны проводиться без слушателей «в целях обеспечения безопасности» участников процесса, их родных и близких, чьи личные данные могут прозвучать в суде, считал адвокат Орлов.
Закрытие процесса связано со скандалом вокруг пыток осужденного в колонии Ярославской области, предположил в беседе с РБК адвокат Лепехин. Публикация в «Новой газете» видеозаписи с регистратора сотрудника ФСИН, где запечатлено жестокое избиение заключенного Евгения Макарова, уже привела к задержанию шести человек. В понедельник в колонию прибыл руководитель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.
«У нас процесс уже близится к концу, идет он с декабря прошлого года. Сначала его посещали сослуживцы и родственники подсудимых, все было нормально. Потом он продолжался вообще без слушателей, совсем редко кто-нибудь приходил. И вдруг уже под конец процесса, когда сторона обвинения почти закончила представлять доказательства, защита ни с того ни с сего выступает с таким ходатайством», — объяснил Лепехин.
Связаться с адвокатом Иваном Орловым РБК не удалось.
На скамье подсудимых — четверо оперативников ФСИН: Владимир Малинин, Александр Донцов, Виктор Завиялов и Виктор Подкорытов. Всем вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно материалам дела, 21 декабря 2015 года в досмотровой комнате штрафного изолятора колонии Малинин и Донцов сильно ударили осужденного Султана Исраилова. Он упал на скамейку, ударившись о стену; затем тюремщики надели на него наручники и избили, используя в том числе резиновую палку. После избиения на шею Исраилову надели петлю, сделанную из шарфа, и привязали ее конец к решетке окна, чтобы зафиксировать избитого в одном положении.
Вскоре его обнаружили мертвым. Смерть Исраилова следствие сочло тяжким последствием превышения полномочий, пояснил РБК адвокат Лепехин. «Гособвинение считает, что его завели в камеру и оставили на растяжке — привязали за шею и руки так, что любое отклонение туловища затягивает петлю на шее. Хотели обездвижить. В ходе суда выясняется, что он какое-то время находился в бессознательном состоянии, говорил что-то нечленораздельное», — рассказал РБК адвокат «Зоны права». В суде он представляет интересы семьи погибшего — его брата и жены.
В деле есть еще один эпизод (по нему проходят Завиялов, Подкорытов и Донцов), связанный с избиением другого осужденного в тот же день в том же помещении. Этот заключенный (его фамилия — Черников) сейчас продолжает отбывать наказание в ИК-2, уточнил в разговоре с РБК Лепехин.
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Комментарии
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24 июля 2018 02:08
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии. Закон
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24 июля 2018 01:48
В перспективе такой запрет может коснуться и остальных должников. Закон
290
23 июля 2018 22:32
Известно, что он официально безработный и ранее не был судим. Закон
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23 июля 2018 15:27
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие. Закон
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23 июля 2018 14:34
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20 июля 2018 18:54
За не проведение проверки в кафе. Закон
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