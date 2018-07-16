Суд разрешил Грудинину развестись
16 июля 2018 17:46
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«Решение вступит в силу через месяц», — пояснила адвокат.
По данным «РИА Новости», заседание суда проходило в закрытом режиме, так как об этом попросили представители подавшего иск о расторжении брака Грудинина. Сам глава Совхоза имени Ленина в суд не явился, а его адвокаты заявили, что предприниматель не хотел бы освещения своей личной жизни, и упрекнули представителей ответчицы в создании «публичного фарса».
В свою очередь, представители Ирины Грудининой настаивали на открытости процесса.
На президентских выборах 18 марта Грудинин был кандидатом от КПРФ. В его поддержку проголосовали примерно 8,65 млн человек, или 11,77% избирателей, принявших участие в голосовании, что стало худшим результатом для представителей КПРФ на выборах главы государства.
Фото: Олег Яковлев / РБК
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