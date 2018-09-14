Я нашел ошибку
Главные новости: 
После чего похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.
В Самаре полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на продавца и посетительницу в магазине
Минтранс СО: "В перспективе движение трамвая на Хлебной площади будет восстановлено в 2020 году"
Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов являются онлайн-казино и игровые сайты.
СМИ: Пираты слили в Сеть каждый второй фильм российского кинопроката
Судебная практика по этим делам на настоящий момент такова, что решения, как правило, принимаются в пользу собственников спорных объектов.
Экс-руководитель областного судебного департамента снизила свой земельный налог
Матери одной из нарушительниц в судах двух инстанций удалось опротестовать решение Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Выпускницу со шпаргалками неправильно удалили с ЕГЭ, что позволило ее матери выиграть суд
Туристский информационный центр Самарской области занимает 4-е место в рейтинге (из 192)
Туристский информационный центр Самарской области занимает 4-е место в рейтинге (из 192)
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
Накануне вечером на главном поле стадион
Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"
сегодня  Пятница, 14 сентября, 21:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/09:
USD 68.64
-0.93
EUR 79.77
-0.88
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина

14 сентября 2018 19:18
201
"Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по пр. Ленина , но не обязал чиновников его согласовать, а лишь "рассмотреть повторно". Очередное дежа вю с судьёй Грищенко. На этот раз кривое решение обжалуем мы сами", - сообщил депутат Самарской Губернской думы Михаил Матвеев в Твиттере. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 сентября 2018  19:18
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
  Закон
192
14 сентября 2018  14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила.
В Самаре осуждена женщина за убийство своего новорожденного сына
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила.  Закон
125
14 сентября 2018  12:10
Самарским любителям выпить запретят иметь оружие
Самарским любителям выпить запретят иметь оружие
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. Закон
160
13 сентября 2018  16:20
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.
Житель села Лозовка, который поджег квартиру с женой и пятью детьми, пойдет под суд
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.  Закон
207
12 сентября 2018  21:09
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли.
Минобороны не сумело взыскать с «Авиакора» 306,7 млн рублей
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли.  Закон
260
12 сентября 2018  16:52
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями.
В Самаре директор организации подозревается в уклонении от уплаты более 19 миллионов рублей налогов
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями.   Закон
230
12 сентября 2018  14:16
Нотариус потребовала вернуть деньги в судебном порядке.
Президент нотариальной палаты заблокировала 20 млн рублей в Газбанке
 Нотариус потребовала вернуть деньги в судебном порядке.  Закон
227
Весь список
Происшествия
14 сентября 2018  18:28
Ребёнка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.
"Целительница с божественным даром" при массаже сломала шею младенцу
Ребёнка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.  Происшествия
111
14 сентября 2018  15:01
В убийстве подозревают соседа по коммуналке. который 10 сентября попал под поезд и погиб.
В Самаре, в коммуналке на улице Победы, нашли труп мужчины, завернутый в целлофан
В убийстве подозревают соседа по коммуналке. который 10 сентября попал под поезд и погиб.  Происшествия
206
14 сентября 2018  10:44
На проспекте Карла Маркса в Самаре автомобилист сбил маленькую девочку
На проспекте Карла Маркса в Самаре автомобилист сбил маленькую девочку
Она переходила дорогу в неустановленном месте в сопровождении матери. Происшествия
197
Весь список
Криминал
14 сентября 2018  21:02
После чего похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.
В Самаре полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на продавца и посетительницу в магазине
После чего похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.    Криминал
28
14 сентября 2018  12:57
Самарец дал взятку в 200 тысяч рублей не проведение проверки в кафе Возбуждено уголовное дело.
Самарец дал взятку в 200 тысяч рублей не проведение проверки в кафе
Возбуждено уголовное дело. Криминал
340
14 сентября 2018  09:54
В Богатовском районе мужчина пытался похитить с территории металлоприёмки 580 кг металлолома
В Богатовском районе мужчина пытался похитить с территории металлоприёмки 580 кг металлолома
Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением. Криминал
117
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
228
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
2035
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
347
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
493
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
609
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
991
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
507
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
609
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1560
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1122
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1204
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1161
Весь список

Мероприятия
Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"
Мария Скирко из Похвистнево вышла в финал вокального конкурса "Мы вместе" в Риге
Сегодня 75-летний юбилей отмечает одно из крупнейших предприятий СО - ООО "Газпром трансгаз Самара"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда