Суд признал ловившего покемонов в храме блогера виновным

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Меру наказания судья огласит позже. Гособвинение требует приговорить Соколовского к 3,5 годам колонии общего режима. Перед заседанием блогер заявил, что объявит голодовку в случае, если его «посадят на общий режим». С предъявленным ему обвинением он не согласен.Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский был арестован в сентябре 2016 года, после того как он опубликовал несколько видеозаписей в интернете, на одной из которых он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, на другой — критиковал действия Русской православной церкви (РПЦ) и «клерикализацию» общества в стране.В отношении него правоохранители завели дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ за публичные действия, которые выражают неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих в предназначенных для богослужений местах.Фото 5-tv.ru