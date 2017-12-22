Суд признал изъятие семерых детей у приемной матери в Хакасии незаконным
22 декабря 2017 15:43
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В мае администрация детского сада подала жалобу в районное управление образования по поводу длинных волос четырехлетнего сына Лицегевич, в чем местные власти усмотрели риск формирования неправильной гендерной идентичности у ребенка и угрозу для его психики. В администрации села Боград в вину Лицегевич поставили «причинение вреда личности подопечных путем необеспечения соответствующего внешнего вида детей, соблюдения ими правил гигиены и навыков самообслуживания, непринятию мер по надлежащему эмоциональному, психическому, физическому развитию несовершеннолетних».
Суд обязал администрацию устранить допущенные нарушения. На заседании присутствовали представитель уполномоченного по правам ребенка Хакасии, журналисты, эксперты. «Мы не ожидали, что столько народу будет на суде», — рассказала адвокат Лицегевич Юлия Богодист.
Первое заседание по делу прошло 13 декабря. «Новая газета» ранее сообщала, что Лицегевич воспитывала 20 приемных детей и родную дочь. До этого у соцзащиты не было к ней претензий. На ситуацию обратила внимание детский омубдсмен Анна Кузнецова, обещавшая «срочное разбирательство».
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