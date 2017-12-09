Суд признал банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова
9 декабря 2017 13:28
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Финансовый управляющий Митрофанова Виктор Ельцов сообщил, что собрание кредиторов проголосовало за признание должника банкротом, так как не был представлен план реструктуризации долгов. В реестр требований кредиторов Митрофанова включены обязательства на 543 млн руб.
Ельцов сообщил РБК, что на счетах Митрофанова осталось 400 руб. «Погасить долг в полном объеме он не в состоянии. Даже предварительная стоимость его имущества очевидно недостаточна, и он не обладает такими деньгами. На счетах мы выявили только 400 руб. с копейками», — сообщил Ельцов, подчеркнув, что это окончательная оценка имущества экс-депутата.
Ранее адвокат Митрофанова Андрей Левков говорил агентству ТАСС, что обеспечительный арест наложен на половину квартиры экс-депутата на Славянском бульваре в Москве, квартиру в поселке Сосны (Одинцовский район Подмосковья), земельный участок в Псковской области, а также три автомобиля — два BMW и «Волгу».
Теперь это имущество выставят на торги, а вырученные деньги распределят между кредиторами пропорционально размеру их требований. Далее в Арбитражном суде будет поднят вопрос о завершении процедуры банкротства. «Или суд спишет долги, или «не простит», — отметил Ельцов. «Не простить» долги суд вправе, только если будет доказано недобросовестное поведение Митрофанова: сокрытие или уничтожение имущества, документов и т.д., пояснил юрист.
«Если суд решит списать долг, Митрофанов начнет экономическую жизнь с чистого листа и не будет никому ничего должен», — отметил финансовый управляющий. «Конечно, он не сможет определенное время занимать руководящие должности в компаниях, будет испытывать сложности при получении новых кредитов. Иные последствия в данном деле не предусмотрены», — отметил Ельцов.
Митрофанов был лишен депутатской неприкосновенности в июне 2014 года, летом того же года он уехал из России. Это произошло после обвинения в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства $200 тыс. у бизнесмена Вячеслава Жарова.
Иск о банкротстве Митрофанова в январе 2017 года подал БМВ Банк. В марте 2012 года депутат взял у банка кредит на 3,7 млн руб. на пять лет. Митрофанов перестал выплачивать кредит. Суд счел требования банка обоснованными и в мае этого года назначил реструктуризацию долгов Митрофанова, утвердив кандидатуру финансового управляющего должника.
В октябре 2014 года Дорогомиловский суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Митрофанова по иску вдовы экс-владельца сети магазинов «Горилка» Олега Дергилева Анны Дергилевой, сообщал ТАСС.
Дергилева требовала с Митрофанова 67 млн руб., которые тот якобы задолжал ее мужу, убитому 10 октября 2013 года в Самаре.
Митрофанов избирался депутатом Госдумы пять созывов: сначала от ЛДПР, затем от «Справедливой России».
Фото: versiya.info
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Комментарии
Закон
9 декабря 2017 13:28
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей. Закон
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