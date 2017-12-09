Я нашел ошибку
Главные новости: 
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.
Суд признал банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова
Он указал на то, что фраза из нее «не введи нас во искушение» может неверно трактоваться из-за неправильного перевода.
Папа римский Франциск предложил изменить текст молитвы «Отче наш»
Названы даты первых трех официальных матчей на стадионе «Самара Арена».
Первый официальный матч на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сыграют 7 апреля 2018 года
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Военный прокурор объяснил сохранение званий осужденным за взятки генералам
Офицеры самарского СОБРа Росгвардии провели патриотическое мероприятие для молодежи Встреча прошла в преддверие Дня героев Отечества.
Офицеры самарского СОБРа Росгвардии провели патриотическое мероприятие для молодежи
Подробности операции по вызволению автобуса с сызранскими детьми из снежного затора в ночь с 5 на 6 декабря Возбуждено дело об административном правонарушении.
Подробности операции по вызволению автобуса с сызранскими детьми из снежного затора в ночь с 5 на 6 декабря
Самарцев приглашают на выставку кошек в ТК Амбар Вы сможете забрать мохнатого питомца домой.
Самарцев приглашают на выставку кошек в ТК Амбар
На участок Ново-Садовой до Полевой автобусы намерены вернуть до конца следующей недели Сейчас специалисты изучают транспортные потоки.
На участок Ново-Садовой до Полевой автобусы намерены вернуть до конца следующей недели
сегодня  Суббота, 9 декабря, 13:53
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/12:
USD 59.28
-0.01
EUR 69.64
-0.29
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд признал банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова

9 декабря 2017 13:28
45
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.
 Как информирует РБК, арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова. Об этом сообщает «РИА Новости». В отношении него введена процедура реализации имущества.​

Финансовый управляющий Митрофанова Виктор Ельцов сообщил, что собрание кредиторов проголосовало за признание должника банкротом, так как не был представлен план реструктуризации долгов. В реестр требований кредиторов Митрофанова включены обязательства на 543 млн руб.

Ельцов сообщил РБК, что на счетах Митрофанова осталось 400 руб. «Погасить долг в полном объеме он не в состоянии. Даже предварительная стоимость его имущества очевидно недостаточна, и он не обладает такими деньгами. На счетах мы выявили только 400 руб. с копейками», — сообщил Ельцов, подчеркнув, что это окончательная оценка имущества экс-депутата.

Ранее адвокат Митрофанова Андрей Левков говорил агентству ТАСС, что обеспечительный арест наложен на половину квартиры экс-депутата на Славянском бульваре в Москве, квартиру в поселке Сосны (Одинцовский район Подмосковья), земельный участок в Псковской области, а также три автомобиля — два BMW и «Волгу».

Теперь это имущество выставят на торги, а вырученные деньги распределят между кредиторами пропорционально размеру их требований. Далее в Арбитражном суде будет поднят вопрос о завершении процедуры банкротства. «Или суд спишет долги, или «не простит», — отметил Ельцов. «Не простить» долги суд вправе, только если будет доказано недобросовестное поведение Митрофанова: сокрытие или уничтожение имущества, документов и т.д., пояснил юрист.

«Если суд решит списать долг, Митрофанов начнет экономическую жизнь с чистого листа и не будет никому ничего должен», — отметил финансовый управляющий. «Конечно, он не сможет определенное время занимать руководящие должности в компаниях, будет испытывать сложности при получении новых кредитов. Иные последствия в данном деле не предусмотрены», — отметил Ельцов.

Митрофанов был лишен депутатской неприкосновенности в июне 2014 года, летом того же года он уехал из России. Это произошло после обвинения в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства $200 тыс. у бизнесмена Вячеслава Жарова.

Иск о банкротстве Митрофанова в январе 2017 года подал БМВ Банк. В марте 2012 года депутат взял у банка кредит на 3,7 млн руб. на пять лет. Митрофанов перестал выплачивать кредит. Суд счел требования банка обоснованными и в мае этого года назначил реструктуризацию долгов Митрофанова, утвердив кандидатуру финансового управляющего должника.

В октябре 2014 года Дорогомиловский суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Митрофанова по иску вдовы экс-владельца сети магазинов «Горилка» Олега Дергилева Анны Дергилевой, сообщал ТАСС.

Дергилева требовала с Митрофанова 67 млн руб., которые тот якобы задолжал ее мужу, убитому 10 октября 2013 года в Самаре.

Митрофанов избирался депутатом Госдумы пять созывов: сначала от ЛДПР, затем от «Справедливой России».




Фото:   versiya.info
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
9 декабря 2017  13:28
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.
Суд признал банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.  Закон
37
9 декабря 2017  12:45
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Военный прокурор объяснил сохранение званий осужденным за взятки генералам
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.  Закон
118
8 декабря 2017  16:50
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.
Прокурора Безенчукского района Самарской области ФСБ задержала за взятку
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не... Закон
312
7 декабря 2017  16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.
СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать помощь в поисках насильника девушек
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.   Закон
439
6 декабря 2017  20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.
ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.  Закон
485
6 декабря 2017  11:48
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией Об этом сообщает прокуратура города.
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
291
5 декабря 2017  15:28
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей.
В Самарской области члены избирательной комиссии предстанут перед судом за "фальсификацию итогов голосования"
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
202
Весь список
Происшествия
9 декабря 2017  11:55
Подробности операции по вызволению автобуса с сызранскими детьми из снежного затора в ночь с 5 на 6 декабря Возбуждено дело об административном правонарушении.
Подробности операции по вызволению автобуса с сызранскими детьми из снежного затора в ночь с 5 на 6 декабря
Возбуждено дело об административном правонарушении. Происшествия
159
9 декабря 2017  03:02
Водитель машины госпитализирован.
В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины
Водитель машины госпитализирован.  Происшествия
455
8 декабря 2017  20:44
К месту происшествия отправился поисково-спасательный отряд Сызрани.
На месте ДТП с двумя грузовиками около села Уваровка работали спасатели
К месту происшествия отправился поисково-спасательный отряд Сызрани.    Происшествия
495
Весь список
Криминал
9 декабря 2017  10:03
У женщины из Безенчукского района из дома украли сумку с деньгами и паспортом, чтобы продолжить застолье Задержана местная жительница, ранее судимая за мошенничество.
У женщины из Безенчукского района из дома украли сумку с деньгами и паспортом, чтобы продолжить застолье
Задержана местная жительница, ранее судимая за мошенничество. Криминал
142
8 декабря 2017  13:20
В Тольятти мужчина, помогавший пенсионерке передвинуть мебель, вернулся и ограбил ее Задержан безработный житель города.
В Тольятти мужчина, помогавший пенсионерке передвинуть мебель, вернулся и ограбил ее
Задержан безработный житель города. Криминал
170
8 декабря 2017  10:43
Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах Пожар тушили 22 человека.
Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах
Пожар тушили 22 человека. Криминал
214
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5441
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1988
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8889
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2660
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10385
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3036
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2430
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1638
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2001
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1895
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1593
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3225
Весь список

Мероприятия
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
Сказки для зверей прозвучат в Самарской областной библиотеке
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров принял участие в заключительном этапе областного форума «Мы вместе! Мы за Россию!»

544

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

455

Инструкция: Как купить билет на ЧМ-2018?

397
за неделю

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

2036

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1901

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1887
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда