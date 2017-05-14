Суд подтвердил приговор капитану Costa Concordia
14 мая 2017 18:37
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Скеттино в 2015 году был признан виновным в непредумышленном убийстве (в результате крушения погибли 32 человека). При этом сам Скеттино своей вины не признал. Он заявлял, что все его действия во время катастрофы были направлены на спасение жизней и предотвращение еще худших последствий.
Несмотря на то, что приговор был вынесен в 2015 году, до сегодняшнего дня Скеттино не провел ни одного дня в тюрьме, отмечает агентство. Однако, после того как суд 12 мая оставил приговор силе, он должен приступить к отбыванию наказания. Как сообщил агентству его адвокат Саверио Сенезе, Скеттино уже прибыл в тюрьму в Риме.
Теплоход Costa Concordia перевернулся и сел на мель вблизи острова Джильо 13 января 2012 года. На его борту находилось 4,2 тыс. пассажиров. Вина Скеттино заключалась в том, что он подошел слишком близко к скалам, чтобы толпа на судне смогла лучше увидеть салют.
Фото bingapis.com
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