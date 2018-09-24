Суд оставил под арестом Дмитрия Сазонова еще на три месяца
24 сентября 2018 18:05
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В начале заседания следователь просил приобщить к материалам дела рапорт оперативника ФСБ о наличии у Сазонова недвижимости и счетов за границей, а также о незаконном и скрытном посещении им Мадрида в 2017 году.
На последнее замечание Сазонов сообщил, что не мог вылетать в Мадрид - его загранпаспорт находился в Росгвардии. На это сторона обвинения предположила, что для вылета Сазонов мог использовать второй или поддельный загранпаспорт. Факт несанкционированного выезда представителя Росгвардии за границу засекла погранслужба ФСБ.
Кроме того, следователь сообщил суду, якобы Сазонов и его семья принимают меры для сокрытия доказательств по делу, но не уточнил, какие это меры. Также обвинение заявило, что Сазонова нельзя отпускать из-под стражи на время следствия, ведь он, "используя административный ресурс, может оказать давление на следствие".
В свою очередь, четыре нанятых Сазоновым адвоката заявили, что у него нет никакого "административного ресурса", но сразу после этого попросили суд приобщить к делу "обращения почетных граждан Самарской области к суду в защиту Сазонова" и напомнили об аналогичном обращении митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.
Суд решил: Дмитрия Сазонова оставить под арестом еще на три месяца. Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде.
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Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде. Закон
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