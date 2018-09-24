Суд оставил под арестом Дмитрия Сазонова еще на три месяца

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В начале заседания следователь просил приобщить к материалам дела рапорт оперативника ФСБ о наличии у Сазонова недвижимости и счетов за границей, а также о незаконном и скрытном посещении им Мадрида в 2017 году.На последнее замечание Сазонов сообщил, что не мог вылетать в Мадрид - его загранпаспорт находился в Росгвардии. На это сторона обвинения предположила, что для вылета Сазонов мог использовать второй или поддельный загранпаспорт. Факт несанкционированного выезда представителя Росгвардии за границу засекла погранслужба ФСБ.Кроме того, следователь сообщил суду, якобы Сазонов и его семья принимают меры для сокрытия доказательств по делу, но не уточнил, какие это меры. Также обвинение заявило, что Сазонова нельзя отпускать из-под стражи на время следствия, ведь он, "используя административный ресурс, может оказать давление на следствие".В свою очередь, четыре нанятых Сазоновым адвоката заявили, что у него нет никакого "административного ресурса", но сразу после этого попросили суд приобщить к делу "обращения почетных граждан Самарской области к суду в защиту Сазонова" и напомнили об аналогичном обращении митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.Суд решил: Дмитрия Сазонова оставить под арестом еще на три месяца. Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде.