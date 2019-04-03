Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 3 апреля, 22:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/04:
USD 65.16
-0.31
EUR 73.17
-0.15
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд оставил футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до осени

3 апреля 2019 20:49
152
Адвокаты просили отпустить спортсменов под домашний арест или подписку о невыезде.

Пресненский суд Москвы продлил на полгода содержание под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Защита просила отпустить спортсменов из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Действующий срок ареста истекает 8 апреля.

В среду также стало известно, что гособвинителю по делу футболистов Светлане Тарасовой предоставили государственную защиту. Перед началом предварительного заседания по делу она вошла в зал суда в сопровождении двух специальных сотрудников, осуществляющих ее защиту

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий обвиняются в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По данным следствия, в октябре прошлого года они устроили в центре Москвы две драки, в которых​ пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и глава департамента Минпромторга Денис Пак.

В результате Паку выбили зуб, а также нанесли черепно-мозговую травму, у Соловчука — черепно-мозговая травма и перелом носа. Мамаев и Кокорин частично признали свою вину. Мамаев также выплатил 500 тыс. руб. пострадавшему водителю. Подозреваемых арестовали в октябре 2018 года. После этого суд несколько раз продлевал их арест.

В конце марта адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека на содержание спортсмена в СИЗО. Юрист заметил, что Кокорин содержится в условиях, угрожающих его здоровью. ЕСПЧ отклонил жалобу. В начале марта футболист сообщил адвокатам, что врачи в СИЗО сделали ему электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. По словам Кокорина, у него началось «загноение ноги». Во ФСИН заявили, что у нападающего «Зенита», который находится в СИЗО «Бутырка», нет ожога. Информация о полученной травме не соответствует действительности. Адвокат назвал заявление ФСИН «прямой ложью».



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 апреля 2019  20:49
Суд оставил футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до осени
Адвокаты просили отпустить спортсменов под домашний арест или подписку о невыезде.   Закон
150
3 апреля 2019  15:29
Обвиняемые получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, 1, 5 миллиона рублей, пообещав повлиять на избрание федеральным судом Куйбышевского района города Самары наказания, не связанного с лишением свободы.
В Самаре сотрудник УФСИН и адвокат пойдут под суд за "покушение на мошенничество"
Обвиняемые получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, 1, 5 миллиона рублей, пообещав повлиять на избрание федеральным судом Куйбышевского... Закон
149
2 апреля 2019  20:35
Назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования.
В Самаре начата доследственная проверка после смерти судьи, сбитого автомобилем
Назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования.   Закон
271
2 апреля 2019  10:55
Самарские помогли взыскать с должника ущерб в 178,5 тысяч рублей после ДТП
Самарские помогли взыскать с должника ущерб в 178,5 тысяч рублей после ДТП
Должнику запретили регистрировать автомобиль. Закон
266
2 апреля 2019  10:37
В Жигулевске сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства
В Жигулевске сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства
Возбуждено уголовное дело. Закон
243
1 апреля 2019  18:23
В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Нефтегорске задержан мужчина, сообщивший о готовящемся взрыве в многоквартирном доме
В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения.  Закон
356
1 апреля 2019  17:38
В настоящее время дети госпитализированы.
Начата доследственная проверка по факту заболевания детей гепатитом «А» в детском саду Самары
В настоящее время дети госпитализированы.   Закон
263
Весь список
Происшествия
3 апреля 2019  17:23
Свидетели инцидента сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей.
На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
Свидетели инцидента сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей.  Происшествия
133
3 апреля 2019  16:03
Он получил черепно-мозговую травму, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины упавшей с крыши наледью
Он получил черепно-мозговую травму, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши.  Происшествия
203
3 апреля 2019  14:14
Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар на 1000 кв. метров
Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар на 1000 кв. метров
На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Происшествия
240
Весь список
Криминал
3 апреля 2019  13:30
Директор турагентства «Горящие туры-С» похитила более 1 млн рублей у своих клиентов
Директор турагентства «Горящие туры-С» похитила более 1 млн рублей у своих клиентов
Общий ущерб составил 1,089 млн рублей. Криминал
226
3 апреля 2019  11:57
В Самарской области задержали автовора
В Самарской области задержали автовора
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Криминал
217
3 апреля 2019  10:25
В Самаре задержали иностранного гражданина, подозреваемого в угоне такси
В Самаре задержали иностранного гражданина, подозреваемого в угоне такси
Ставший жертвой преступления водитель такси сообщил об инциденте в полицию. Криминал
165
Весь список


Видео
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
297
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4837
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4784
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
569
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
864
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
835
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
414
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1055
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1059
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2044
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2318
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1390
Весь список

Мероприятия
В Самаре в рамках городского месячника по благоустройству прошел первый средник с участием муниципальных служащих
Самарцев приглашают посмотреть на недавно родившихся волчат
В Самаре состоится массовое открытие велосезона
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные