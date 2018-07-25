Суд оштрафовал выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 активистов Pussy Riot за незаконное ношение полицейской формы
25 июля 2018 21:48
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«Суд признал их виновными в административном правонарушении и назначил каждому штраф в размере 1,5 тыс. рублей», — сообщила сотрудница судебного участка.
Решения о штрафах на эту сумму уже вынесены в отношении всех четырех участников акции — продюсера группы Петра Верзилова, а также в отношении Ольги Курачевой, Вероники Никульшиной и Ольги Пахтусовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды), а также постановил изъять у них форму, в которой они выбежали на поле во время финального матча ЧМ между командами Хорватии и Франции.
Защита активистов Pussy Riot во время слушания ссылалась на то, что ношение полицейской формы было частью художественного замысла и «жанровой акции», которая не имела хулиганских целей, а значит и рассматривать ее нужно как реквизит, который используется для съемок кино или в театре, сообщал «Интерфакс».
Ранее, 17 июля, суд назначил всем четверым по 15 суток административного ареста за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ), а также запретил им в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.
Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте матча между сборными Франции и Хорватии. Матч был прерван, полиция их задержала.
Участники группы заявили в видеообращении, записанном заранее и опубликованном на YouTube, что это была акция под названием «Милиционер вступает в игру», приуроченная к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова — автора образа милиционера, «носителя небесной государственности».
В своем видеообращении они призывали не фабриковать уголовные дела и не держать людей в СИЗО длительное время без суда, требовали освобождения политзаключенных и призывали не мешать политической конкуренции в стране.
Фото: соцсети
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