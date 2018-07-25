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Суд оштрафовал выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 активистов Pussy Riot за незаконное ношение полицейской формы

25 июля 2018 21:48
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Суд не согласился с доводами защиты, которая указала, что форму нужно рассматривать как театральный реквизит.
Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил двоим активистам Pussy Riot штраф по 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение полицейской формы во время акции, которую участники группы провели в финале чемпионата мира по футболу. Об этом РБК сообщили в судебном участке мирового судьи 364 Хамовнического района столицы.​

«Суд признал их виновными в административном правонарушении и назначил каждому штраф в размере 1,5 тыс. рублей», — сообщила сотрудница судебного участка.

Решения о штрафах на эту сумму уже вынесены в отношении всех четырех участников акции — продюсера группы Петра Верзилова, а также в отношении Ольги Курачевой, Вероники Никульшиной и Ольги Пахтусовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды), а также постановил изъять у них форму, в которой они выбежали на поле во время финального матча ЧМ между командами Хорватии и Франции.

Защита активистов Pussy Riot во время слушания ссылалась на то, что ношение полицейской формы было частью художественного замысла и «жанровой акции», которая не имела хулиганских целей, а значит и рассматривать ее нужно как реквизит, который используется для съемок кино или в театре, сообщал «Интерфакс».

Ранее, 17 июля, суд назначил всем четверым по 15 суток административного ареста за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ), а также запретил им в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте матча между сборными Франции и Хорватии. Матч был прерван, полиция их задержала.

Участники группы заявили в видеообращении, записанном заранее и опубликованном на YouTube, что это была акция под названием «Милиционер вступает в игру», приуроченная к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова — автора образа милиционера, «носителя небесной государственности».

В своем видеообращении они призывали не фабриковать уголовные дела и не держать людей в СИЗО длительное время без суда, требовали освобождения политзаключенных и призывали не мешать политической конкуренции в стране. ​



Фото:   соцсети


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Комментарии



Закон
25 июля 2018  21:48
Суд не согласился с доводами защиты, которая указала, что форму нужно рассматривать как театральный реквизит.
Суд оштрафовал выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 активистов Pussy Riot за незаконное ношение полицейской формы
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