Суд оштрафовал топ-менеджера завода «Алтай-Кокс» Скороходова за авиадебош
23 ноября 2017 23:43
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Как установил суд, 16 августа пассажир рейса Новосибирск — Москва будучи пьяным начал бесцельно ходить по салону, нецензурно выражаться и провоцировать конфликты. В ходе одного из них он несколько раз ударил по голове и по шее одного из пассажиров. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке в Перми. Суд признал дебошира виновным по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном судне) и обязал выплатить штраф в размере 330 тыс. руб.
По данным «РБК Новосибирск», осужденным авиадебоширом оказался Олег Скороходов, который занимал должность топ-менеджера энергетической компании «Алтай-Кокс» и уволился с предприятия после инцидента в сентябре 2017 года.
Boeing-738 авиакомпании S7 экстренно сел в Перми 16 августа из-за пьяного дебоша одного из пассажиров. На борту самолета находились 164 человека, включая пятерых членов экипажа. После посадки дебошира передали в дежурную часть аэропорта.
В начале апреля 2017 года наказание за нарушение правил безопасности на транспорте ужесточилось. Согласно новым нормам, подобное поведение на борту может повлечь штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или ограничение свободы сроком до двух лет.
В сентябре Химкинский суд впервые назначил наказание за авиадебош в виде лишения свободы. Гражданин Израиля, пассажир рейса Тель-Авив — Москва получил шесть месяцев колонии-поселения за нарушение порядка на борту самолета в мае 2017 года.
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