Суд обяза самарчанку снести самовольно возведенный балкон
28 ноября 2017 17:15
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Прокуратурой Ленинского района в связи с обращением пенсионерки проведена проверка по вопросу законности возведения местной жительницей балкона в доме № 23 по ул. Аксакова.
В ходе проверки установлено, что женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права собственников дома, в том числе заявителя.
В целях восстановления нарушенных прав заявителя прокуратура района обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением об обязании собственника квартиры в месячный срок со дня вступления судебного решения в законную силу привести помещение в прежнее состояние - "снести самовольно возведенную постройку в виде балкона".
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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