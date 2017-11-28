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Суд обяза самарчанку снести самовольно возведенный балкон

28 ноября 2017 17:15
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Женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права собственников дома.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора Ленинского района Самары и обязал местную жительницу снести самовольно возведенный балкон.

Прокуратурой Ленинского района в связи с обращением пенсионерки проведена проверка по вопросу законности возведения местной жительницей балкона в доме № 23 по ул. Аксакова.

В ходе проверки установлено, что женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела  демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права собственников дома, в том числе заявителя.

В целях восстановления нарушенных прав заявителя прокуратура района обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением об обязании собственника квартиры в месячный срок со дня вступления судебного решения в законную силу привести помещение в прежнее состояние - "снести самовольно возведенную постройку в виде балкона".

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

 
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Комментарии



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