Суд не восстановил в должности гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина

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Самарский районный суд 16 февраля отстранил его от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" на период предварительного расследования. Обязанности гендиректора РКЦ по решению "Роскосмоса" временно исполняет первый заместитель гендиректора завода Равиль Ахметов. Кирилин, не согласившись с решением райсуда об отстранении от должности, обжаловал его в апелляционном порядке. В понедельник адвокат Кирилина заявил суду, что при вынесении решения райсуда было допущено большое количество процессуальных нарушений."Постановление судьи Самарского районного суда… об отстранении от должности подозреваемого Кирилина оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья.Уголовное дело в отношении Александра Кирилина следователи возбудили 13 февраля по материалам регионального ФСБ. По версии следствия, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года подозреваемый заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам РКЦ "Прогресс". По данным СК, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года РКЦ выплатил фирме 11 миллионов 784 тысячи евро, тогда как для выполнения обязательств по договору она потратила только 9 миллионов 783 тысячи евро.РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.Фото : пресс-служба РКЦ "Прогресс"